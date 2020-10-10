شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى ينتهى من تصوير "برة المنهج" بعد 15 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى النجم ماجد الكدوانى من تصوير فيلمه الجديد "برة المنهج" بعد 15 يوم، حيث يواصل تصوير مشاهده في أحداث الفيلم بالعديد من الأماكن المتفرقة بمدينة 6 أكتوبروحدائق القبة، وغيرها من شوارع القاهرة، حيث يتناول الكدوانى قضية التنمر وتحقيق الذات كما انطلق تصوير العمل الفترة الماضية للمخرج عمرو سلامة.

والفيلم يشارك في تأليفه مع خالد دياب، وتشارك في بطولته النجمة روبى وأسماء أبواليزيد وشريف الدسوقي وأحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف في الفيلم، ويضم فريق التمثيل في الفيلم أيضًا دنيا ماهر، ويجسد الكدوانى شخصية رجل أعمال حاد الطباع، يسعى إلى تحقيق أحلامه، وتدور أحداث الفيلم في إطار الدراما التشويقية، وتدور الأحداث حول علاقة صداقة بين رجل بالغ في العمر وصبى يعانى من التنمر.

فيلم "برة المنهج" من إخراج عمرو سلامة، والذى يشارك فى تأليفه مع خالد دياب، وتشارك في بطولته النجمة روبى وأسماء أبواليزيد وشريف الدسوقى ودنيا ماهر وأحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف فى الفيلم، ومن المحتمل أن يطرح العمل خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام الدراسى المقبل.