شكرا لقرائتكم خبر عن نمبر وان المشايخ.. صورة القارئ محمود الشحات أنور ومحمد رمضان تثير جدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدل واسع أثير فى الساعات الأخيرة على مواقع التواصل عقب تداول بعض الصور التى جمعت الشيخ محمود الشحات أنور، مع الفنان محمد رمضان، خصوصا أن الشيخ نشر الصور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وظهر فيها الثنائى يتبادل أطراف الحديث أثناء تواجدهما فى إحدى المناسبات بمدينة 6 أكتوبر.

والمثير للجدل أن صفحة الشيح حذفت صور أنور مع رمضان بعدما انهالت التعليقات التى تهاجمه بسبب الصور، فيما رأى آخرون أن هناك تشدد فى تلك الآراء ولا يوجد أى مشكلة فى وجود صورة بين شيخ وفنان.