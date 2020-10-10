شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته وأصدقائه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم أمير كرارة بعيد ميلاده مع زوجته وأبنائه، مساء الجمعة، والتف الفنان وأسرته حول تورتة عيد الميلاد فى أحد الأماكن العامة، واحتفلوا على ألحان وكلمات أغنية "انزل يا جميل" للفنان وليد توفيق، وظهر أمير وزوجته وأبناؤه فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وهم يرددون كلمات الأغنية بحضور عدد من الأصدقاء.

يأتى هذا فيما حرص الفنان محمد دياب على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد النجم أمير كرارة، الذى يحل اليوم، السبت، من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، ونشر صورة تجمعهما معاً وعلق عليها قائلا، "كل سنة وانت طيب ومجدع وصاحب صاحبك يا مجدع يا أبو الرجولة ويارب دايماً فرحان بنجاحك يا صاحبى".

من ناحية أخرى، يحل الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى، ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة"، والذى تقدمه الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس على قناة DMC، ويتحدثا خلال الحلقة عن مسلسل الاختيار وعن أعمالهما الفنية.

كما شارك كلا من النجم أحمد السقا وأمير كرارة فى تحدى الكمامة، فى التحدى الذى أطلقه موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تحت شعار " تحدى الكمامة"، حرصا منها على حث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث نشرا عبر حسابتهم هاشتاج "تحدى الكمامة".

ويذكر أن النجم أمير كرارة يبدأ تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد عمر الناجى (حرب طروادة)، ويعرض المسلسل على عدة أجزاء، يتضمن كل جزء 8 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، من تأليف وإخراج بيتر ميمى.

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وفى السياق ذاته، انتهى مخرج العمل بيتر ميمى، من معاينة أماكن التصوير، حيث سيصور عدة مشاهد فى القاهرة وبعض الاستديوهات، كما سيصور ففريق العمل فى عدة دول أوروبية خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير المشاهد الداخلية، وأبرمت شركة سينرجى المنتجة للعمل، التعاقد مع كل من كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، عباس أبو الحسن، دارين حداد، كارولين عزمى، وتجرى الشركة ابرام باقى التعاقدات خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى، كما يقدم المخرج بيتر ميمى، مسلسل " الاختيار 2"، مع النجم كريم عبد العزيز، ويكتب المسلسل هانى سرحان، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، إنتاج سينرجى.



أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته وأصدقائه (2)



أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته وأصدقائه (3)



أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته وأصدقائه (4)