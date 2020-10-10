شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار الفنانة التونسية عبير شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتحرت الفنانة المسرحية الشابة عبير شعبان أمس الجمعة، فى حادث هز الوسط الفنى فى تونس، وقال مصدر أمنى تونسى بحسب صحيفة "البيان" إنه تم العثور على شعبان جثة هامدة في منزلها بمدينة قربة بمحافظة نابل شمال شرق البلاد، بعد أن انتحرت شنقا.

يذكر أن الفنانة الشابة شاركت فى العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية في تونس، ولديها جمهورها الخاص الذي يتابع أعمالها بشغف.