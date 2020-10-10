شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الكينج.. محمد منير يكشف عن رأيه فى نجوم جيله أبرزهم عمرو دياب وسميرة سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم 10 أكتوبر مع عيد ميلاد الكينج محمد منير، الذى تمكن خلال مشواره الفنى من حفر اسمه بأحرف من ذهب فى تاريخ أهم المطربين على الساحة، وأطلق عليه جمهوره لقب "الكينج"، تعبيرا عما وصل إليه من نجاحات عديدة خلال مشواره استحق عليها هذا اللقب بجدارة. وبعيداً عن أغانيه وأفضل محطاته الفنية، نتطرق فى عيد ميلاده إلى واحد من أهم اللقاءات الذى أجراها منير قبل سنوات.



محمد منير

تحدث منير خلالها عن رأيه بمنتهى الصراحة فى أغلب نجوم ونجمات جيله وقتها، وفند أسباب نجاح وفشل كلاً منهم برؤية فنية بحتة وحيادية تحسب له، ورغم قسوته فى انتقاد البعض وإشادته بآخرين، إلا أن أغلب ما قاله تحقق بمرور السنوات، مثلما يظهر خلال الفيديو التالى الذى تتجاوز مدته الـ10 دقائق، والذى تحدث فيها عن نجوم مثل على الحجار، محمد الحلو، هانى شاكر، وحتى الهضبة عمرو دياب، وفؤاد بالإضافة إلى نجمات بحجم سميرة سعيد وأنغام وغيرهم ممن وصل عددهم إلى 16 نجما ونجمة.

ومن أبرز آراء الكينج محمد منير، حينما أكد أن مشكلة على الحجار تتمثل فى أنه يحاول أن يثبت أنه مطرب صوته جميل رغم موهبته الكبيرة، وأن الناس كلها أصبحت تعى ذلك، كما عاب على إيهاب توفيق أنه مصمم يبقى فى وسط الصفايح على حد تعبيره رغم صوته المميز، وبخصوص عمرو دياب أكد أنه يعتمد بصورة كبيرة على عنصر الابهار، وإذا تمكن من تقديم مضمون جيد مع الابهار سيكون بإمكانه حكم منطقة الغناء.