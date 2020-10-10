انتحار فنانة تونسية شنقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

رحلت الفنانة التونسية عبير شعبان، عن عالمنا مساء أمس الجمعة، بعد رحلة قصيرة من العطاء الفني.

وذكرت "روسيا اليوم" وعدد من المواقع العربية، أن الفنانة المسرحية التونسية عبير شعبان، أقدمت على الانتحار، في حادث هز الوسط الفني في تونس.

وقال مصدر أمني تونسي، إنه تم العثور على عبير شعبان جثة هامدة في منزلها بمدينة قربة بمحافظة نابل شمال شرق البلاد، بعد أن انتحرت شنقا.

يذكر أن، الفنانة الشابة، شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية في تونس