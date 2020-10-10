في 4 أيام.. إيرادات "الخطة العايمة" تقترب من مليوني جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر، فيلم "الخطة العايمة"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، أمام "توأم روحي"، "زنزانة 7"، "الغسالة".

وحقق الفيلم في رابع أيام عرضه، إيراد قُدر بـ680 ألفا و793 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 4 أيام مليونا و832 ألفًا و630 جنيهًا.

"الخطة العايمة" تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل، إخراج معتز التوني.