"أخويا الغالي ".. أحمد صلاح حسني يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرص الفنان أحمد صلاح حسني، على تهنئة الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم السبت 10 أكتوبر.
ونشر حسني، صورة له مع كرارة، عبر حسابه على تويتر، وعلق : "كل سنة وأنت طيب يا أبو سليم.. أخويا الغالي".
ويحتفل الفنان أمير كرارة، اليوم السبت، بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 10 أكتوبر، إذ أنه من مواليد 1977.
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