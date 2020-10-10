"أخويا الغالي ".. أحمد صلاح حسني يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان أحمد صلاح حسني، على تهنئة الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم السبت 10 أكتوبر.

ونشر حسني، صورة له مع كرارة، عبر حسابه على تويتر، وعلق : "‏كل سنة وأنت طيب يا أبو سليم.. أخويا الغالي".

ويحتفل الفنان أمير كرارة، اليوم السبت، بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 10 أكتوبر، إذ أنه من مواليد 1977.