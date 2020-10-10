بعد انفجار جديد في لبنان.. راغب علامة: "لم يعد هناك بلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

هاجم الفنان راغب علامة، القيادة السياسية في لبنان، بعد الانفجار الجديد الذي وقع أمس الجمعة.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "يا أيها الزعماء العظماء! يا أيها الآلهة المتمسكون بالكراسي، أهنئكم من كل قلبي، لأن مهمتكم أُنجِزت وستنالون التهنئة من أسيادكم ! إفرحوا، إضحكوا واحتفلوا، لأنه لم يعد هناك بلد، وليس هناك أي شيء باقي على حاله في البلد".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أعلنت عن وقوع انفجار في خزان مازوت داخل أحد الأفران في محلة الرفاعي - ساحة أبو شاكر، فى العاصمة بيروت، تسبب في اندلاع حريق.