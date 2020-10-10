بالفيديو..أسوأ حفلة في حياة محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - حققت الإعلامية منى الحسيني، نجاحا كبيرا خلال ببرنامجها "حوار صريح جدا" والذي حاورت فيه كبار النجوم آنذاك، وفي مقدمتهم الكينج محمد منير والذي يحتفل بعيد ميلاده الـ66 اليوم السبت، إذ أنه من مواليد 10 أكتوبر 1954.

استهلت الحسيني حاورها مع منير بسؤال حول سفره المتكرر، فرد: "أنا عندي 5 أخوات، أمي الله يرحمها ولدتهم كلهم في البيت، أنا الوحيد اللي اتولدت بعملية في المستشفى، وأهل الحي كلهم كانوا واقفين في المستشفى على رجلهم منتظرين أمي لحد ما تولد، عشان كده أنا مبحبش أقعد وبحب أجري كتير".

وردا على سؤال: "اتعلمت إيه من السفر؟"، قال منير: "السفر حلو، السفر بيعلم، السفر هو ثقافة من غير مدرسة وكتاب، اتعلمت حاجات كتير أوي، اتعلمت أحب غنايا أكتر وأكتر، وأحب بلدي أكتر، إحساسي بمصريتي بره كان أكتر بكتير".

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واصلت منى الحسيني حوارها الجريئ مع محمد منير، وظل يرد ببساطته المعتادة، حتى سألته مقدمة البرنامج عن أسوأ لحظة في حياته، ظل الكينج صامتا لثوانِ معدودة، ورد قائلا: "في لحظات كتير، أنا فقدت بالإضافة لأمي وأبويا ناس كتير مع الزمن، ودي حكمة الحياة يعني".

يضيف منير: "أنا فاكر إنه من 3 أو 4 سنين، كنت بغني في رأس السنة في عاصمة عربية، وقدّمت هناك أسوأ حفلة في حياتي، لأن في اليوم ده (31 ديسمبر 1986) جالي خبر وفاة عمر فتحي، وغنيت في نفس اليوم عشان لازم أغني، لكن كان غُنا دمه تقيل".