حمدي الميرغني عن تجربته في الغناء: ملحنين مصر هيطردوني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - سرد الفنان حمدي الميرغني تجربته في مجال الغناء، قائلًا إنه يغني وهو مقتنع بأنه يقول اللحن ولكنه يقول شئ آخر تماما، مازحا: "ملحنين مصر هيطردوني كلهم".

أضاف الميرغني، أثناء حواره مع الشيف علاء الشربيني خلال برنامج "أصغر شيف" المذاع على قناة ON: "لو قارنت الطبخ بالغنا فأنا شيف أحسن منك.. في الغناء أنا ودني مجاتش".

تابع الميرغني: "في السيارة حين أكون مع أهلي بيعلوا الصوت علشان محدش يسمع الدندنة، كما قدّم أغنية بمشاركة إحدى المشاركات في حلقة اليوم الجمعة من البرنامج.

برنامج "أصغر شيف" يعرض الجمعة من كل أسبوع على شاشة ON، ويعتبر أول برنامج مسابقات طبخ للأطفال، ويحصل الفائز على لقب "أصغر شيف".