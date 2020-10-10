تراند اليوم : هل تسبب إسماعيل يس في مقتل صديقه الشاويش عطية؟ .. سر جديد يغيّر مجرى الأحداث

كشف الكاتب الصحفي طاهر البهي تفاصيلا جديدة فيما يخص علاقة أسطورة الكوميديا المصرية إسماعيل يس بزميله رياض القصبجي (الشاويش عطية) .

وقال البهي إن البعض يضيف ما أسماه "البهارات" على القصص منها تسبب إسماعيل ياسين في وفاة "القصبجي" بسبب تجاهله له في مرضه .

وأشار البهي إلى أن رياض القصبجي كان يمثل أحد الأفلام في الأسكندرية وأصيب بإعياء مفاجيء ، هذا الإعياء أدى لإصابته بالشلل حيث تمت إعادته إلى منزله في القاهرة مشلولا في لحظة قاسية .

وأكد القصبجي أن إسماعيل ياسين كان فنانا مرهف الحس ولم يستطع مشاهدة اصدقائه ومعارفه في مثل هذا الموقف ، فضلا عن كونه كان يعاني حينها من مشاكل كبرى بعد حجز الضرائب على أملاكه وهو ما يجعلنا نغفر له هذه الهفوة.

