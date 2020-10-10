منزل رونالدو يتعرض لـ”سرقة غريبة”

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كريستسانو رونالدو
تعرض منزل النجم مهاجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو في ماديرا بالبرتغال تعرض لعملية سطو يوم الأربعاء ، حسب أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية.
وقال المصدر إن السارق لم يسرق أشياء ثمينة، مضيفا “سطا على قميص يوفنتوس موقع عليه وقبعة بيسبول وأشياء أخرى ذات قيمة رخيصة، الأمر الذي فاجأ المحققين”.
ووفقا لبعض وسائل الإعلام البرتغالية، فإن المهاجم تسلل إلى المنزل عبر المرأب الذي تركه أحد الحراس مفتوحا، مشيرة إلى أن الشرطة تعرفت على الرجل من خلال كاميرات المراقبة الموجودة داخل المنزل.
وتواصل العناصر الأمنية التحقيق في الحادث، بهدف إلقاء القبض على الجاني.
ويقضي “الدون” وعائلته الصغيرة بعض إجازاتهم في هذا المنزل، كما قضوا فيه فترة الحجر الصحي، التي استمرت بضعة أسابيع.
ويتكون المنزل، الذي تبلغ قيمته نحو 9 ملايين دولار، من سبعة طوابق ويضم مسبحين بالحجم الأولمبي وملعب لكرة القدم.
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