فيديو.. الحرائق تقترب من ضيعة جورج وسوف: تلطف يا الله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك الفنان السوري جورج وسوف متابعيه مقطعا مصورا له وهو يرصد اقتراب نيران الحرائق من ضيعته كفرون السورية.
ويظهر الفنان السوري في الفيديو وهو يتابع النيران الملتهبة، وعلق قائلا: "كله احترق، هذا ما بقي"، في إشارة منه إلى المناطق التي لم تصل النيران إليها، ومنها بيوت في قريته.
وعلق جورج وسوف مع المقطع المصور الفيديو الذي شاركه، الجمعة: "الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح.. تلطف يا الله".
وبعد أيام قليلة من إخماد حريق اندلع في ريف اللاذقية وحماة عادت، منذ الخميس، الحرائق لتشتعل مجددا، وبشكل أكبر وأشد، في ريف الساحل السوري والمناطق المتاخمة له.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن حرائق شبت في مناطق عدة بريف محافظة طرطوس الساحلية، موضحة أن أضرارًا كبيرة لحقت بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية والبيوت البلاستيكية، رغم جهود الأهالي وأجهزة الإطفاء وقوات الجيش السوري.
ونقلت "سانا" عن قائد فوج الإطفاء في طرطوس العقيد سمير شما، قوله إن "هناك صعوبة كبيرة في السيطرة على هذا الحريق، حيث أسهمت شدة الرياح وعدم وجود خطوط نار وطرق زراعية للوصول إلى تلك الأراضي، إضافة إلى وعورة المنطقة جغرافيا في ازدياد مساحة الحريق.
وأضاف شما أن "الوضع صعب، ونحن نسعى جاهدين من أجل السيطرة على الحريق ضمن الإمكانيات المتاحة وبكل طاقتنا البشرية والآلية".
وأشارت "سانا" إلى أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تتعامل مع أكثر من 50 حريقاً في مناطق متفرقة من محافظة طرطوس، بينها عدة "حرائق ضخمة".
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