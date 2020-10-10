"ديزني بلس" تنفرد بعرض "سول" في عيد الميلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "ديزني" الأمريكية أن منصتها للبث الرقمي "ديزني بلس" ستنفرد بالعرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة "سول" "soul" من إنتاج شركة بيكسار في يوم عيد الميلاد.
يأتي ذلك بعد أن كان من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وذكرت الشركة في بيان، أن الفيلم لن يطرح في دور العرض السينمائي إلا في الأسواق التي لا تتوفر فيها خدمة "ديزني بلس" حاليا، أو تلك التي لن تكون الخدمة متاحة فيها قريبا.
وحسب موقع "ديدلاين" السينمائي، أوضحت "ديزني" أنه يمكن لمشتركي "ديزني بلس" مشاهدة الفيلم اعتبارا من 25 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ودون رسوم إضافية، بخلاف سعر الاشتراك الشهري في الخدمة.
وأشارت إلى أن مواعيد طرح الفيلم في دور السينما في بعض الأسواق ستُعلن في وقت لاحق.
وتدور أحداث فيلم "Soul" الذي هو إنتاج مشترك بين شركتي "ديزني" و"بيكسار" حول مدرس موسيقى تنفصل روحه عن جسده.
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