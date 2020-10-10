شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف وصبا مبارك ثنائية فنية جديدة فى الدراما والسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السنوات القليلة الماضية اجتماع النجم عمرو يوسف والفنانة صبا مبارك فى أكثر من عمل فني سواء في الدراما أو السينما، ليكونا ثنائية فنية جديدة على الساحة، حيث دائماً ما تشهد الأعمال الفنية ثنائيات بين فنان وفنانة يقدما سوياً العديد من الأفلام أو المسلسلات بسبب وجود تفاهم وراحة بينهما تجعل الأمور بينهما أشهل في التصوير وتنتقل بشكلٍ مباشر إلى الجمهور، الذي يحب هذا الثنائى ويتابع أعمالهما.

وكانت أبرز الثنائيات الفنية في الماضى شادية وصلاح ذو الفقار، وفؤاد المهندس وشويكار، نور الشريف وميرفت أمين، حسن يوسف وسعاد حسنى، محمود ياسين ونجلاء فتحى، وعادل إمام ويسرا وفى الجيل الجديد تعد ثنائية أحمد السقا ومنى زكى، ويبدو أن عمرو يوسف وصبا مبارك يسيرا على خطى هؤلاء النجوم والنجمات بعدما تعاونا في 4 أعمال بين الدراما والسينما خلال 4 سنوات فقط حتى الآن.



عمرو يوسف وصبا مبارك

وكانت بداية لقاء عمرو يوسف وصبا مبارك للمرة الأولى في فيلم "الثمن" الذى تم عرضه بدور العرض عام 2016 بعد عرضه في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وشارك في بطولة الفيلم صلاح عبد الله عبد العزيز مخيون، وأحمد عبد الله محمود، ومجدى بدر، وسهر الصايغ، وشريف باهر، من تأليف أمل عفيفى، وإخراج هشام عيسوى.

وتدور أحداث الفيلم حول سائق تاكسي يستغله محامى، ويقنعه بضرورة قتل أحد الصحفيين المشهورين بحجة أنه ملحد وقتله سيكون ثأرا للدين، ويدفعه مرض زوجته للموافقة على قتل الصحفي للحصول على أموال لإجراء عملية جراحية لها، وأثناء ذلك يلتقى بلاجئة سورية، كانت زوجة المحامي، وتنتهى أحداث الفيلم بوفاة زوجة البطل وبمقتله وحصول اللاجئة السورية على مكافأة مالية كانت الشرطة رصدتها لمن يدلى بمعلومات حول قاتل الصحفي.



عمرو يوسف وصبا مبارك فى فيلم الثمن

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والتقى عمرو يوسف وصبا مبارك مرة أخرى في مسلسل "طايع" الذى تم عرضه في شهر رمضان من عام 2018 وشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم ورشدى الشامى ومحمود حافظ ومها نصار وجميل برسوم ومجدى البحيرى وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.

وانتهى عمرو يوسف وصبا مبارك الأسبوع الماضى من تصوير حكاية بعنوان "الناحية التانية" من مسلسل "نمرة اتنين" مع المخرج طارق العريان، ويشارك في البطولة معهما ونهى عابدين وبسنت شوقى وتامر فرج ومحسن محيى الدين، والحكاية من حلقة واحدة بقصة مختلفة فى المسلسل الذى تدور أحداثه خلال 8 حلقات ومقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية خلال الأسابيع المقبلة ليكون ثالث الأعمال التي تجمع الثنائى.



صبا مبارك وعمرو يوسف

ويلتقى الثنائى عمرو يوسف وصبا مبارك للمرة الرابعة في مسلسل "الملك" الذى يجسد فيه عمرو يوسف شخصية الملك أحمس، والمأخوذ عن رواية كفاح طيبة، للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويكتبه محمد وخالد وشيرين دياب، ويخرجه حسين المنباوى، وتم الاستقرار على عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة وعلى رأسهم وماجد المصري وسوسن بدر، وأمينة خليل، وجاري اختيار باقى الفنانين.



صبا مبارك مع عمرو يوسف