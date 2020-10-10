جورج وسوف في أحدث ظهور له: “تلطّف يا الله”

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك الفنان السوري، جورج وسوف، معجبيه ومتابعيه، أمس الجمعة، مقطعا مصورا له وهو يرصد اقتراب نيران الحرائق من ضيعته كفرون السورية.

ويظهر وسوف في الفيديو وهو يتابع النيران الملتهبة، وعلق قائلا: “كله احترق، هذا ما بقى”، في إشارة منه إلى المناطق الي لم تصل النيران إليها، ومنها بيوت في قريته.

وعلق جورج وسوف مع المقطع المصور الفيديو الذي شاركه: “الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح .. تلطف يا الله”.

وبعد أيام قليلة من إخماد حريق اندلع في ريف اللاذقية وحماه عادت، منذ يوم الخميس الماضي، الحرائق لتشتعل مجددا، وبشكل أكبر وأشد، في ريف الساحل السوري والمناطق المتاخمة له.

وقام رواد موقع “فيسبوك” بنشر صور ومقاطع فيديو يظهر من خلالها امتداد الحريق على مساحات كبيرة من مناطق ريفية في محافظتي اللاذقية وطرطوس.