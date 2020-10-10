مخرج شهير يكشف عن صورة نادرة لنور الشريف و”موقف محرج”

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف المخرج المصري عمرو عرفة، صورة نادرة تجمعه بالفنان الراحل، نور الشريف، والتي يعود عمرها إلى 31 عاما.

وشارك عرفة الصورة عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، وهي من كواليس فيلم “إلحقونا” من إنتاج عام 1989، والذي كان عمرو عرفة يعمل فيه وقتها مدير إنتاج.

وروى عمرو عرفة لمتابعيه موقفا محرجا تعرض له في يوم التقاط الصورة في 28 نيسان/ أبريل، وهو أنه فوجئ بطاقم عمل الفيلم وهم يحضرون كعكة، ليظن أنهم يحتفلون بعيد ميلاده الذي يتزامن مع ذلك التاريخ، ولكن كانت الصدمة أنها كانت لنور الشريف بمناسبة عيد ميلاده.

Advertisements

وتابع عمرو عرفة أنه لم يغضب ولم يخبر أحدا بمشاعره وقتها ووقف إلى جانب نور الشريف وقتها وكأن الاحتفال بعيد ميلاده هو، كما تبين الصورة.

وفيلم “إلحقونا” يشارك في بطولته نور الشريف إلى جانب عادل أدهم وفادية عبد الغني وصلاح ذو الفقار ووحيد سيف وحسين الشربيني ونجوى فؤاد، وهو من إخراج علاء عبد الخالق، ويتناول قضية مافيا تجارة الأعضاء البشرية، من خلال قصة سائق بسيط يدعى “قرشي” يتعرض لسرقة كليته خلال خضوعه لعملية جراحية داخل مستشفى استثماري.

يشار إلى أن عمرو عرفة هو شقيق المخرج البارز، شريف عرفة، وقدم للسينما المصرية العديد من الأفلام الناجحة، منها “أفريكانو” لأحمد السقا و”زهايمر” من بطولة عادل إمام و”من 30 سنة” من بطولة منى زكي و”ابن القنصل” من بطولة خالد صالح وغادة عادل.