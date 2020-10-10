فرقة الباليه الملكية البريطانية تنفض غبار “كورونا” وتعود بعرض كبير

متابعة بتجــــــــــــرد: تعود فرقة الباليه الملكية، أكبر فرقة باليه في بريطانيا، إلى جمهورها، اليوم الجمعة، بعد توقف دام 7 أشهر بسبب كوفيد-19 وتقدم عرضاً عبر الإنترنت يمزج بين الرقص الحديث المفعم بالمرح وأعمال كلاسيكية مثل روميو وجولييت ودون كيخوته.

ووجهت القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ضربة قوية لفنون الأداء في شتى أنحاء العالم حيث ما تزال المسارح وقاعات الحفلات خاوية منذ شهور وأصبح العديد من الموسيقيين والممثلين والراقصين عالقين في منازلهم.

وفي بث مباشر يستمر 3 ساعات من دار الأوبرا الملكية في وسط لندن، سيتنقل حوالي 70 راقصاً بين روميو وجولييت وبحيرة البجع ودون كيخوته وصولاً إلى باليه إيليت سينكوبيشنز لكينيث ماكميلان.

وقال مارسيلينو سامبي وهو راقص رئيسي في الفرقة من البرتغال لرويترز «كانت 7 أشهر من الطاقة المكبوتة والحماس لمزيد من التطوير».

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وقال كيفن أوهير مدير فرقة الباليه الملكية «بصراحة.. إنه وضع سيء بالفعل لدار الأوبرا». وأضاف «يجب أن نقدم عروضاً.. لقد فقدنا على ما أعتقد 3 من كل 5 جنيهات لأننا لا نقدم أي عروض».

وأضاف أنه تم اتخاذ الاحتياطات في جميع قطاعات الإنتاج من تفصيل الأزياء إلى التباعد الاجتماعي وراء الكواليس.

وستستفيد دار الأوبرا الملكية من هذا العرض في معرفة كيف يمكنها جذب الجمهور مجدداً إلى العروض المباشرة. وسيُسمح لما يصل إلى 500 مدعو بحضور عرض فرقة الباليه الملكية ومعظمهم من الأقارب وكبار العاملين والطلاب وغيرهم.