متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان المصري رامي صبري أغنية جديدة بعنوان “خليني أشوفك تاني” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى. وحققت الأغنية خلال 48 ساعة أكثر من مليون مشاهدة عبر قناة رامي صبري الرسمية في موقع “يوتيوب”. وأغنية “خليني أشوفك تاني” من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين وتوزيع أسامة عبد الهادي. نفيد بالذكر أن رامي صبري كان قد طرح منذ فترة أغنية أخرى بعنوان “خطيرة” وحققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامي صبري يطرح “خليني أشوفك تاني”.. إليكم ما حققته الأغنية في 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.