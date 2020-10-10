إيقاف مسلسل إلتشين سانغو الجديد.. والقناة التركية تكشف السبب

متابعة بتجــــــــــــرد: اتّخذت قناة “ستار” التركية، والتي تعرض معظم المسلسلات التركية من بينها مسلسل “في السراء والضراء” من بطولة النجمة التركية إلتشين سانغو، قرارًا بإيقاف العمل المذكور عند الحلقة السادسة المقرر عرضها بعد أسابيع قليلة.

وجاء هذا القرار بعد عدم قدرة المسلسل على تحقيق نسب مشاهدة عالية، في ظلّ المنافسة الشديدة التي تشهدها الدراما التركية.

ويعرض مسلسل “في السراء والضراء” قصة فتاة تُدعى “ليلى” تركها حبيبها على طاولة الزفاف وذهب بدون تبرير. وبعد سنوات يجمعهما القدر ولكن بطريقة مختلفة، حيث تُنظم ليلى حفلة زفاف حبيبها السابق من فتاة أخرى وتبدأ المفارقات والصراع بينهما.