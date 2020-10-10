صورة تُنشر لأوّل مرّة – والدة سلاف فواخرجي شاركت في هذا الفيلم

متابعة بتجـــــــــــــرد: فاجأت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها بما كشفته عن والدتها الراحلة. وجاء هذا من خلال تعليق نشرته على صورة للأخيرة وتبين أنها التقطت خلال العمل السينمائي الأول للممثلة وعنوانه “رسائل الكرز”.

وفي هذا السياق كتبت يلاف: ” هذه الجميلة. أمي. أهدتني مشهداً في فيلمي الأول وهي ليست ممثلة.

قالت لي أنا معك كما أنا دائماً معك وهذه هديتي لك قد تزول كل الهدايا السابقة واللاحقة، إلا الفيلم لن يزول. هذه هديتي لك ورسائل أكتبها معك الى هذه الأرض لتذكريني يوم تمحى حروفي”.

وأضافت: “وكيف أذكرك وأنت الحاضرة في أنفاسي؟ وكيف تمحى حروفك وانت من علمني وكوّنني وأوراقك وقلمك الأحمر وعطرك بجانب مخدتي أصبّح عليهم وأمسّي”. وتابعت: “هذه أمي، قلتها في كل لحظات حياتي بفخر يفيض عن حجم الكون وما زلت أقولها بعد رحيلك وسأبقى أعيدها بفخر أكثر وعشق أكبر. لا أحسد إلا الأرض التي تحضنك وتلمسك يا إمي. شكراً لأنك أمي وشكراً على هديتك الغالية الخالدة”.