تامر حسني يطرح ألبومه الجديد “خليك فولاذي” بطريقة غير تقليدية

متابعة بتجــــــــــرد: يطرح النجم المصري تامر حسني ألبومه الجديد “خليك فولاذي” خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وكشف تامر حسني في منشور عبر خاصية القصص القصيرة في “إنستغرام”، أنّه يتّبع سياسة جديدة في طرح هذا الألبوم، حيث يكشف عن الأغاني الجديدة بطريقة غير تقليدية، خلال المناسبات التي يتواجد فيها.

وقال تامر: “الألبوم قرب ينزل يا جماعه ان شاء الله وبسمعكم مقاطع بطريقة جديدة غير تقليدية لأني بدأت في مرحلة طرح الألبوم لما بتواجد في مكان أو في مناسبة”.

وأضاف نجم الجيل: “محدش يفتكر اني مش بسمعهالكم لو مش عايز المقاطع توصل لكم كنت هعمل حفلة خاضة مفيهاش تصوير انما أنا عارف ان التصوير بيوصلكوا وأنا كمان بنزل مقاطع من الأغاني عندي ليكم”.

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واختتم تامر حسني منشوره بالقول: “يا ريت يكون في حفلات كبيرة بتحصل كنا أكيد اتقابلنا وسمعتكم منها حجات وعمومًا الألبوم ان شاء الله خلال أيام وان شاء الله الأوضاع تتصلح والدولة تسمح بحفلات ونتقابل واغنيلكوا كل الألبوم وكل يوم ان شاء الله هيكون في جديد دعواتكم يا اجدع ناس”.

واتّبع تامر حسني هذه الطريقة في طرح أغنيتين جديدتين من ألبومه “خليك فولاذي” الأولى بعنوان “مبطلناش إحساس” والثانية بعنوان “قولني كلام”، فانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع من الأغنيتين من مناسبات خاصة شارك فيها تامر.

نفيد بالذكر أن تامر حسني كان قد طرح بشكل رسمي من الألبوم أغنية “إختراع” بمشاركة الفنان المصري محمود العسيلي، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ولحن أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم وتم تسجيلها في استوديو Th production. وحقق كليب أغنية “إختراع” الذي تولى إخراجه تامر بنفسه أكثر من 23 مليون مشاهدة في أقل من أسبوعين.