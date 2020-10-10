صور.. أنغام بإطلالة ساحرة في أول حفل جماهيري منذ كورونا

أحيت المطربة المصرية أنغام، أول حفل جماهيري لها في القاهرة، بعد طول غياب وانقطاع عن الحفلات منذ أكثر من 7 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأقيم الحفل بمركز المنارة في التجمع الخامس، بحضور أكثر من 3 آلاف شخص من مختلف الأعمار.





وصعدت أنغام لمسرح الحفل على أغنية "بحبك"، والتي تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق وقت ظهورها، ليهتف لها الجمهور: "وحشتينا يا أنغام"، لترد عليهم: "وأنتم كمان وحشتوني جدا".





وظهرت أنغام بإطلالة ساحرة مميزة، وارتدت فستانًا يمزج اللونين الأسود والبرتقالي.





وقدمت أنغام، مجموعة من أغانيها المميزة منها: "حالة خاصة جدًا، عمري معاك، ياريتك فاهمني، أهي جت، عرفها بيا، بحبك وبرتحالك" وغيرها.

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كما تألقت أنغام بوصلة طربية رومانسية بأغاني "بقول نسياك" ،"ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر" ،"مطمنة"، "مهزومة"، "بين البينين"، "فرصة الاختيار"، "بتوصفني"، "سكيت ليه"، "عرفها بيا"، "بعتلي نظرة"، "أكتبلك تعهد"، "حته منك" واختتمت الحفل بـ"سيدي وصالك".





وحرصت أنغام على تحية الشاعر المصري أمير طعيمة الذي تواجد في الصف الأول بصحبة زوجته جيني والشاعر وليد الغزالي.





وتلقت أنغام العديد من الهدايا من المعجبين منها باقة من الورود ولوحة لها.





يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمني".



