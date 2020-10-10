محمود عبد المغني ضحية سيلفي فتحي عبد الوهاب الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان محمود عبد المغني، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة تجمعه بالنجمين فتحي عبد الوهاب وأحمد زاهر. وتُظهر الصورة التي نشرها عبد المغني، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، انضمامه لضحايا "سيلفي" فتحي عبد الوهاب وبصحبته أحمد زاهر، معلّقا: "سيلفي فتحي عبد الوهاب الخطير". يشار إلى أن آخر أعمال محمود عبد المغني مشاركته في فيلم "صاحب المقام" مع آسر ياسين ويسرا، إخراج ماندو العدل وتأليف إبراهيم عيسى. ويشارك محمود عبد المغني حاليا في مسلسل "شارع 9" مع رانيا يوسف وأحمد وفيق، من إخراج محمد عبد الخالق، وتأليف حسين مصطفى محرم. كما يشارك في مسلسل "خيط حرير" مع مي عز الدين، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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