شقيقتها بطلة مصر في الملاكمة وزوجها رجل أعمال.. حكايات صفاء أبو السعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الجمعة، الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 9 أكتوبر، إذ أنها من مواليد 1950، وهي من أكثر الفنانات اللاتي كانت تدعم الطفل، كما تعد ثالث وجه إعلامي يقدم برامج عن الأطفال.

نرصد لكم معلومات عن صفاء أبو السعود بعيد ميلادها في التقرير التالي:

- بدأت حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار، وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967 وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج.

- شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، والمسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال.

- كانت متزوجة من الراحل صالح كامل، وهو أحد أكبر رجال الأعمال في العالم العربي ومالك شبكة راديو وتلفزيون العرب ART.

- صاحبة أشهر أغنية في الأعياد بالوطن العربي وهي "أهلاً بالعيد".

- هي خالة الفنانة أروى جودة.

- قالت صفاء أبو السعود، بأحد البرامج التليفزيونية القديمة: "شاركت في المسرح الاستعراضي وأنا عندي 14 سنة، والفنانة الاستعراضية لها مواصفات معينة ومنها (اللياقة والمحافظة على الوزن، والجسم، وتدريبات على الصوت والرقص والإجادة في التمثيل)".

- عن استمرار نجاح أغانيها، فقالت أبو السعود ببرنامج "عين": "النجاح ده بتاع ربنا، والصدق في الحاجة بيوصله للقلب .. طالما إنتي صادقة في الحاجة اللي بتعمليها هتوصل على طول لقلوب الناس".

- عن تمتعها برشاقتها، فكشفت صفاء: "بحب الرياضة، وعيلتي رياضية ووالدي ضابط بوليس، وكان رياضي وكان من أبطال مصر في الجمباز، وعيلتي وعمامي كلهم رياضيين".

Advertisements

- قالت صفاء، بأحد اللقاءات التليفزيونية: "أختي كانت بطلة مصر في الدراجات 7 سنين ، وشقيقي بطل مصر في الملاكمة لمدة 4 سنين".

- أوضحت صفاء، بأحد البرامج التليفزيونية: "ابتديت حياتي في الإذاعة ببرامج الأطفال، وبعد عامين انتقلت للتليفزيون لتقديم برامج الأطفال، وأنا ثالث وجه إعلامي يقدم برامج عن الأطفال على الشاشة".

- قالت صفاء أبو السعود: "ابتديت طفلة، وبحب دايمًا أعملهم حاجة، ولكن للأسف هناك ندرة في كُتاب أعمال الأطفال، وهي أزمة موجودة في العالم العربي".

- عن الممثلة الاستعراضية التي تعد قدوة لها، قالت: "مقدرش أقول قدوة ولكن إحنا بنكمل رسالتهم زي نعيمة عاكف، وليلى مراد التي حببتني في الفن الاستعراضي".

- عن المخرجين قالت أفضل: "نور الدمرداش وحسين كمال وحسن الإمام وصلاح أبو سيف".

أوضحت أبو السعود: "اعتذرت عن المشاركة بمسرحية (العيال كبرت) لارتباطي وقتها بمسلسل درامي في دبي".

قالت صفاء أبو السعود، ببرنامج تليفزيوني: "أمين الهنيدي يعد بداية لشهرتي، وبالنسبة لمحمد رضا فهو نقلة للفن الكوميدي والاستعراضي الجماهيري في حياتي، أما عبد المنعم مدبولي فهو من أحب الكوميديانات اللي بحب اشتغل قصادهم، أما فؤاد المهندس فهو ملك الكوميديا".

عن النجم الكبير عادل إمام، فقالت: "يتميز بالبساطة، وضحكه مقبول وطبيعي جدًا، ويتمتع بذكاء كبير في التمثيل واختيار الشخصية، والأداء وسريع الحركة، واشتغلت معاه كتير في السينما".