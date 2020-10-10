شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر "Free Guy" لـ رايان رينولدز حقق 55 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق التريلر الجديد لفيلم Free Guy، 55 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه حسبما نشر موقع hollywoodreporter، وهو فيلم خيال علمي كوميدي من بطولة رايان رينولدز من إخراج شون ليفي ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما في 11 ديسمبر.

ويدور فيلم Free Guy حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.



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فيلم Free Guy من بطولة ريان رينولدز، تايكا وايتي، جودي كومر، أوتكرش أمبودكار، جو كيري، ليل ريا هوراى، بريتن أولدفورد، أوين بيرك، آرون وريد، جمال بورشر، كايلا راي فيس، ليا بروسيتو، صوفي ليفي، ديفيد آرثر سوزا، كينيث إسرائيل.

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بالإضافة إلى ذلك يتعاون كل من ريان رينولدز و المخرج شون ليفى من أجل العمل على فيلم جديد، من إنتاج شركة Skydance، سيلعب فيه رينولدز دور البطولة ويخرجه وينتجه ليفي، إلى جانب ديفيد إليسون، ودانا جولدبرج، ودون جرانجر من Skydance، وفقا للتقرير الذي نشره موقع "deadline". يأتي ذلك بعد تعاونهم فى فيلم Free Guy، الذي سيطرح 11 ديسمبر المقبل.

الفيلم الجديد الذى لم يستقر على اسم له بعد سيدور حول رجل (رينولدز) يسافر إلى الماضى لتجنيد نفسه فى عمر الثلاثة عشر عامًا لمواجهة والده الراحل، ومن المقرر بدء الإنتاج نهاية العام الجارى.