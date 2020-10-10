فيديو.. كارول سماحة تدين اندلاع حريق جديد بلبنان: "الله يصبر العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أدانت الفنانة كارول سماحة، اندلاع حرائق جديدة وقعت مؤخرًا في لبنان. ونشرت كارول، فيديو ، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "الله يصبر العالم، ويحميك يا لبنان .. بعد في شئ كارثة ما وقعت على راسنا .. لبنان يحترق".

وقدمت كارول سماحة، آخر أغنياتها Bon Voyage، مؤخرًا وظهر في الفيديو كليب الفنان باسل الزارو كموديل، من إخراج بتول عرفة، فيما اعتذرت عن تقديم أغنية فيلم "توأم روحي" لحسن الرداد، وقدمها بدلا منها الفنان وائل جسار.

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