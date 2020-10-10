هند صبري سفيرة برنامج الأغذية العالمي تعلق على نوبل للسلام

السبت 10 أكتوبر 2020

عبرت الفنانة التونسية هند صبري، سفيرة برنامج الأغذية العالمي، عن سعادتها وفخرها بحصول البرنامج الذي تنتمي إليه على جائزة نوبل للسلام للعام الحالي.



وكتبت النجمة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "فخورة بأني فرد من عائلة برنامج الأغذية العالمي والذي أشرف بكوني سفيرة له لأكثر من 10 أعوام".

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وأضافت: "أهنئ نفسي وزملائي بالمنظمة عبر العالم بحصولها اليوم على جائزة نوبل للسلام وهي تأكيد لنا جميعا أن السلام العالمي لن يتحقق إلا بالقضاء على الجوع في كل مكان".

وكان البرنامج أعلن اختيار الفنانة هند صبري سفيرة له في الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي عالمي في ١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٠.

ومنذ هذا التوقيت قامت هند صبري بالكثير من الرحلات والأنشطة تحت مظلة البرنامج منها برامج الأغذية المدرسية في مصر وتونس وزيارة مخيم الزعتري بالأردن للاجئين السوريين وأيضا زيارة لاجئين سوريين بلبنان، ومؤخرا قامت بزيارة مخيم الروهينجا، وهو أكبر مخيم لاجئين في العالم في نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٩.