شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تحرر محضرا ضد شخص متنمر أساء لها على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة لقاء الخميسى على صفحتها "الفيس بوك" تغريدة تشير أنها حررت محضر ضد أحد الأشخاص بسبب الاساء لها وزوجها وعلقت قائلة: تم عمل محضر محرر في هذا الكائن وتم عمل اللازم والوصول لمحل سكنه وعمله وان شاء الله هايبقى عبره لمن يعتبر هو وأمثاله من المتنمرين المرضى النفسيين وكل من تسول له نفسه الحكم على الآخرين وإبداء الآراء المريضة والسب والقذف!



لقاء



وحرصت الفنانة لقاء الخميسى مؤخرا على الاحتفاء بما قدمه زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمي فريق وادى دجلة مؤخراً في مباراة فريقه أمام نادي الزمالك، حيث تصدى لأكثر من كرة خطيرة خلال مجريات اللقاء ساهم بها في خطف نقطة ثمينة من نادي الزمالك. لقاء الخميسى وفور انتهاء المباراة نشرت صورة زوجها عبر حسابها على موقع انستجرام، وعلقت عليها بكتابة: "عاش حبيبى".

وكان انتزع فريق وادى دجلة نقطة ثمينة من منافسه الزمالك بعد تعادل الفريقين اليوم سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة، ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا، واستقبل 25 هدفا، فيما يصل رصيد وادي دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدفا.