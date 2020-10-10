شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة أحمد: كنت السبب فى عودة الزعيم للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانه سميرة أحمد ان التكريم الأخير الذى حصلت علية من قصر السينما هو تكريم لى عن مجمل أعمالي مشيرة الى أنها تعتبر قصر السينما بمثابة بيتها الحقيقى مؤكدة على أنها ترى عدد كبير من الفنانين والفنانات يستحقون التكريم ولكنها قد تم تكريمها كثيرا مضيفة ان اهم تكريم قد حصلت علية هو التكريم الذى حصلت علية من الرئيس عبد الفتاح السيسى وهذا التكريم لن تنساه طوال عمرها.

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وتابعت سميرة أحمد خلال حوارها في برنامج الجمعة في مصر المذاع على قناة mbcمصر والذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد الى أن أخر عمل قامت بتقديمة هو مسلسل ماما في القسم الذى تعتبره من اهم الاعمال الى قبلها مشيرة الى ان حب الجمهور لها يكفيها مشيرة الى أنها كانت السبب في عودة الزعيم عادل أمام الى العمل في الدراما وذهبت كثيرا الى الزعيم وقالت له أنه لابد ان يعود الى الشاشة الصغيرة مرة أخرى فوافق الزعيم على العمل في الدراما مره أخرى .

وواصلت سميرة أحمد قائلة أنها قامت بالتعاقد على فيلم "السفيرة سعيده"بدلا من سعاد حسنى ولكنها لانشغالها وتعاقدها على فيلم "الخرساء"رفض المخرج حسن الامام عملها في أي عمل اخر وانتقل الدور الى سعاد حسنى .