شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يغنى "مبطلناش إحساس" مع جمهوره.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة النجم تامر حسنى حرص على تقديم كل ما هو جديد في عالم المزيكا، وطول الوقت يفاجئنا بعمل بأغنية جديدة يضاف إلى مسيرته الفنية، وقدم أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مبطلناش إحساس" في أحد حفلاته والتي تفاعل معها محبيه وجمهوره .

أغنية "مبطلناش إحساس" من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وميكس هانى محروس، وماستر جلال حمداوى.

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وتقول كلمات الأغنية "بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس.. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس.. بطلنا نحب زياده مبطلناش إحساس" .

وحققت مؤخرا أغنية "اختراع" للنجمان تامر حسنى ومحمود العسيلى، 24 مليون مشاهدة منذ وقت طرحها خلال شهر على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من إخراج تامر حسنى، وكلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

أغنية "اختراع" تأتى بعدما طرح النجم تامر حسنى أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر، توزيع موسيقى هيثم راضى.