شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض حكاية "بنات موسى" من مسلسل "إلا أنا" اليوم على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة DMC إعادة عرض حلقات حكاية "بنات موسى" من مسلسل "إلا أنا" بدءا من اليوم السبت وعلى مدار أسبوعين، وذلك بعد عرضها كأول حكاية فى العمل، الذى تم الانتهاء من عرض أول 5 حكايات كاملة فيه آخرها "ضى القمر" بطولة كندة علوش والتى انتهت حلقاتها يوم الأربعاء الماضى، ويتبقى الحكاية الأخيرة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.

"بنات موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.



بنات موسى

مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخرانى، وهو تعاون إنتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات.

وتسرد قصص المسلسل وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".