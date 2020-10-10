منة شلبي توجه رسالة خاصة للنساء (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت النجمة منة شلبي، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، ووجهت من خلالها رسالة خاصة للنساء.
ونشرت منة الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، معلّقة: "أيتها السيدات الأعزاء، لا تربطوا أبدا قيمتكم الذاتية وثقتكم بأنفسكم بالأشياء أو الأشخاص، اصنعوا مواقفكم الإيجابية باستمرار.. ليس من الأنانية أن تحبي وأن تكوني لطيفة مع نفسك".
يذكر أن منة شلبي تشارك في فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.
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