بالأخضر.. ملك قورة تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خضعت الفنانة ملك قورة، مؤخرًا لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت قورة، صورًا لها من الجلسة عبر حسابها على إنستجرام، وارتدت فيها ملابس باللون الأخضر، ونالت الجلسة إعجاب متابعيها.

يذكر أن، الفنانة ملك قورة، شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل"جمع سالم"، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، بطولة: زينة، دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، محمد علاء، سامح الصريطي، محمد دسوقي، أيمن عزب، أحمد سلطان وحنان سليمان.