أحمد السقا: تامر حسني عمل معايا موقف مايصحش.. ومشاكلك كترت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

حل الفنان أحمد السقا، مساء اليوم الجمعة، ضيفا على أولى حلقات برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني.

وردا على سؤال مقدمة البرنامج: "امتى آخر مرة كنت فاكر إن حد أخوك وطلع مش أخوك؟"، قال السقا: "أنتِ عارفة إني بتكسف ومش هقول، لكن المرة دي هقول، أنا في حد زعلان منه وحتى الآن مقولتلوش، أنا زعلان من تامر حسني، أنا بحب تامر جدا ولو مش بحبه مش هزعل منه".

أضاف: "زعلان منه عشان هو في فيلم (الفلوس) كلمني وقالي إنه عايزني أعمل معاه مشهد، وهو الحقيقة كان جاملني في مسلسل (ولد الغلابة)، وبعد ما عملتله المشهد فوجئت إن الفيلم نزل إنه بطولة تامر وأحمد السقا وصورة معاه على الأفيش، كلمته قولتله إيه اللي بيحصل ده، مرة قالي دول فانز، ومرة قال دول الشركة المنتجة، قولتله أنا معرفش حد منهم يا تامر أنا معرفش غيرك، ودي أثرت عليّا جدا نفسيا وفي شغلي".

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"وهل هذا الموقف أثر على علاقتك بتامر؟".. هكذا سُئل السقا فأجاب قائلا: "مش هتأثر.. لو قابلني حاليا وقالي كلمتين حلوين الموضوع هيخلص.. لكن أنا زعلت، لأن أنا لا يمكن أعمل فيه كده، ميصحش كده، وهو كان بإيده يمنع الكلام ده، لكن اللي حصل حصل وأنا مسامحك يا تامر لكن مشاكلك كترت".

"الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.