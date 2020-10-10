مواهب ومقالب دنيا وايمي سمير غانم في يوميات عائلة تحت الضوء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 03:39 صباحاً - تشكل كل من دنيا وايمي سمير غانم امتداداً واستمرارية للأسرة الفنية العريقة التي انحدرتا منها، وكما يقول المثل "فرخ البط عوام"، فهما بنات الممثل الكوميدي الشهير سمير غانم ووالدتهما الممثلة دلال عبد العزيز، فورثتا حب التمثيل والكوميديا منهما، وأصبحتا من نجمات الكوميديا الأكثر شهرة في جيلهما.

إيميه ودنيا سمير غانم





هذه الكوميديا التي تصدرانها للجمهور ترافقهما أيضا في حياتهما العادية حيث تتقمص ايمي عدة شخصيات هزلية، وتشاركها دنيا في المواقف الكوميدية لتشكلا ثنائيا مرحا لا يكل ولا يمل من الضحك.



دنيا وايمي مصدرا للطاقة الايجابية

ايمي سمير غانم



ونلاحظ من خلال فيديوهات تقومان بنشرها في "انستقرام" من المنزل، لذا، يتابع الملايين كل من ايمي ودنيا كونهما تشكلان مصدراً للطاقة الايجابية التي يحتاجها الجميع، لاسيما في ظلّ انتشار وباء كورونا والجلوس في المنزل في أغلب الأوقات.

شخصية دنيا تختلف تماما عن شخصية ايمي والفارق كبيرا كما يبدو بينمها، فايمي تصف شقيقتها بالطيبة وبالأم وتعصبني فهي شخصية "باردة" جداً، وأنا أقول لها حصل

أما دنيا فقالت أن "كلاب ايمي في المنزل أهم من الجميع".



نيللي وشيريهان أضحك الملايين

وعندما التقت كل من دنيا وايمي في مسلسل "نيللي وشيريهان" تمكنتا من تحقيق نجاح ساحق، واستطاع هذا العمل أن يضحك الملايين.

وتدور أحداث المسلسل حول تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حيث تُجسّد دنيا دور فتاة تُدعى نيللي، وهي فتاة غنية تعيش في رغد، تلتقي بابنة عمها والتي تجسدها إيمي، فجدهم ميكي تزوج ميمي والتي أنجبت عبد الله والد نيللي كما تزوج زيزي والتي أنجبت عبد الحليم والذي تزوج شادية أخت صباح وأنجبا شريهان وبعد أن يلتقي عبد الله وصباح بعد زمان يتزوج عبد الله بخالة شريهان. تفلس شركته ويفقد ثروته فتنتقل نيللي لتعيش مع شيريهان، ليكتشفوا أن ثروة جدهما ميكي لا تزال موجودة وأنه حتى تجداها يجب عليهما حل (لغز ميكي) الذي كان داخل المجلة التي حررها جدهما، فتنطلق كل من نيللي وشيريهان في رحلة لحل اللغز وإيجاد الثروة.

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حس الأب الفكاهي مع ابنته

دنيا ووالدها سمير غانم



وعندما يجتمع الاب سمير غانم والابنة دنيا في أعمال فنية مشتركة، فيتجلى الحس الكوميدي بأفضل مظاهره ويكون عنوانه النجاح الكبير، فكل فرد من هذه العائلة لديه قبول من الناس وهبه الله اياه وكاريزما لا يمكن أن يتمتع بها أي نجم.



حياتهما الخاصة

دنيا وايمي مع حسن الرداد ورامي رضوان



وفيما يتعلق بحياتهما الخاصة، فإيمي متزوجة من الممثل حسن الرداد، حيث يشكلان معًا ثنائيًا ناجحا وخفيف الظلّ، وينتظرهما الجمهور بلهفة في كل مرة يطلان بها معًا، وحصنا حياتهما الخاصة لاسيما بعد أن ترددّ أكثر من مرة خبر انفصالهما عن بعضهما البعض.

أما دنيا فمتزوجة من الاعلامي رامي رضوان ويتنافسان في الحلاوة والشياكة، وكانت قد احتفلت منذ أيام بعيد ميلادع وشاركت الصور عبر حسابها في "انستقرام".

ايمي ودنيا مع والدتهما دلال عبد العزيز



وتستمر نجاحات دنيا وايمي سمير غانم في عالم الفن والتمثيل وحتى التقليد يومًا بعد يوم.

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