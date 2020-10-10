حسين الجسمي يشارك مصر احتفالات نصر أكتوبر: يارب أيامنا كلها انتصارات

السبت 10 أكتوبر 2020

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي الجمهور المصري احتفالاته بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر، وقدّم حفلة غنائية ضخمة برفقة فرقته الموسيقية في مدينة الجلالة بمحافظة السويس المصرية.



وعرضت الحفلة على قناتي "dmc" و"ON" المصريتين في بث موحّد بينهما بتنظيم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتنقّل الجسمي خلالها بين مجموعة كبيرة من أغنياته وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر بالمسرح اختتمها بأغنية "بالبنط العريض" التي شكلت حالة من البهجة لدى الجمهور الحاضر في المسرح الذي أعد خصيصاً لهذه المناسبة.

Advertisements

وأعرب الجسمي عن سعادته بالمشاركة السنوية في احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر، ممثلاً وطنه الإمارات والوطن العربي كافة، وقال: "كل سنة ومصر والشعب العربي بألف خير، اليوم نحتفل بعيد النصر والكرامة"، وأضاف: "شعب الإمارات ومصر يحتفلون مع بعض بمرور 47 عاماً على انتصارات أكتوبر، يا رب دايما أيامنا كلها انتصارات في الإمارات ومصر وكل الوطن العربي".

وأكد أن علاقته بمصر وشعبها كبيرة، وقال: "دائماً نبضات قلبي تتسارع كل ما أصل إلى مصر أو أكون بها وأحس بالأمان، لأنني أفرح وأسعد لما أكون بين أهلي وناسي المصريين الشعب القريب لقلبي"، مبدياً إعجابه بروعة وجمال المكان الساحر في مدينة الجلالة، مختتماً: "ألف مبروك لمصر على كل هذه المشاريع الجميلة".

وقدم الجسمي خلال الحفل الأغنيات الوطنية التي قدمها في حب مصر والشعب المصري كأغنية "تسلم إيدينك" و"أجدع ناس"، بالإضافة الى غنائه لأول مرة أغنية "سُنة الحياة" التي لاقت انتشاراً مصرياً وعربياً كبيراً.