شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: تعلمت من أحمد رمزى الرضا ودخلت الشرطة حبا فى الخيل وضرب النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم أحمد السقا فى حواره مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" الذى يذاع على فضائية دى ام سى أنه دخل كلية الشرطة حبا فى ضرب النار وركوب الخيل، ولم يستمر وسحب ملفه منها وعندما عرف والده تضايق منه بدرجة كبيرة.

وأضاف السقا أنه أبلغ والده أنه سحب الملف من كلية الشرطة وقدم فى معهد السينما وزعل منى حينها.

وقال النجم أحمد السقا أنه تعلم من الراحل أحمد رمزى الرضا وكنت طول الوقت جالس معه فى الساحل الشمالى نشوى ريش ضانى.. آخر مرة ركبنا العربية وقال بحب أغنية "الناس الرايقة" .

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وتعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معهم عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون.

وظهر السقا مؤخراً فى حلقة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc تحدث فيها عن العديد من الجوانب منها بداياته الفنية والتحاقه بالتمثيل ودور والده فى حياته، كما تطرق لعلاقته مع زملائه الفنانين وأبرزهم محمد هنيدى إضافة إلى تحدثه عن العديد من الأمور الفنية وأدواره وتطور مشواره الفنى حتى وصوله إلى المكانة التى عليها.

يذكر أن النجم أحمد السقا انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك في البطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض السينمائى.