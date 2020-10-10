شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: لقب تربى الفنانين مش بيضايقنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد السقا: "وفاة الراحل هيثم أحمد زكى أثرت فيا جدا خاصة أن علاقتى به كانت قوية وعلى اتصال دائم ببعض طول الوقت وكان بالنسبة لى حاجة كبيرة أوى".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" التى تقدمه على قناة دى ام سى دفنت الراحل هيثم أحمد زكى ووالده وممدوح وافى.

وأكد أنه لم يتضايق بوصف البعض له بتربى الفنانين قائلا:" ده ثوا.. نزلت مقابر كثيرة وأول مرة وأنا في تانية ثانوى ولم يخاف من ذلك وطول الوقت أذهب إليها أقرأ الفاتحة للأموات .

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وتعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معهم عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون.

وظهر السقا مؤخراً فى حلقة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc تحدث فيها عن العديد من الجوانب منها بداياته الفنية والتحاقه بالتمثيل ودور والده فى حياته، كما تطرق لعلاقته مع زملائه الفنانين وأبرزهم محمد هنيدى إضافة إلى تحدثه عن العديد من الأمور الفنية وأدواره وتطور مشواره الفنى حتى وصوله إلى المكانة التى عليها.

يذكر أن النجم أحمد السقا انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك في البطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض السينمائى.