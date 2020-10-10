شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الكينج محمد منير بعيد ميلاده، اليوم السبت، الموافق 10 من شهر أكتوبر، والذى يعد علامة بارزة في عالم الغناء، ويرجع ذلك لصوته المميز وأدائه المختلف بالإضافة إلى نوعية الأغانى التي تميل لأهل النوبة، واستطاع من خلال أغنياته، أن يصنع رحلة طويلة وناجحة صنعت له قاعدة جماهيرية كبيرة خاصة في فترة التسعينات والعشر الأوائل من الألفية الجديدة مكتسبا به شعبية كبيرة تحديدًا مع قطاع الشباب الذين شكلوا له ألتراس خاص يحمل اسمه ويرتدون تيشرتات مطبوعا عليها صورته.

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محمد منير فنان مصري، ولد في محافظة أسوان عام 1954، وتخرج من كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، وكانت بدايته عبر اللقاء مع عدد من مطربي النوبة وشعرائها، كما ضمت فرقته الموسيقية في البدايةً أحمد منيب والشاعر عبد الرحمن منصور، وانضم إليهم لاحقًا الموسيقار هاني شنودة.





أطلق منير خلال مسيرته الكثير من الألبومات الغنائية الناجحة، أهمها ألبوم “شبابيك”. كما أنه قد شارك في عدة أفلام سينمائية، يأتي في مقدمتها فيلم “المصير” للمخرج يوسف شاهين.





وحصد عدة جوائز تضاف إلى مسيرته الفنية منها، مسابقة Mena الذى حصد من خلالها لقب أفضل مطرب عام 2008، كما أن أغنية "الليلة يا سمرة" فازت في الاستفتاء التي أجرته قناة BBC لأفضل 50 أغنية أفريقية في القرن العشرين، ومنحته أيضا قناة CNN جائزة السلام عن ألبومه "الأرض..السلام".