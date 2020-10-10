شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يكشف عن عقدة جعلته ينتظر وفاة والده: بعد موته حسيت إنى عريان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد السقا، خلال استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" المذاع على فضائية dmc: "أنا اللى كسر شوكة الدلع فيا والدى الله يرحمه لما توفى، والقصة أن والدى كان كبير فى السن لما أنا اتولدت وكنت لما بروح المدرسة كنت بشوف أولياء الأمور صغيرين وأنا شايف أن والدى كبير جدا فى السن وقتها.

وأضاف: "أنا عيشت بعقدة عندى من صغرى مستنى اليوم اللى والدى هايموت فيه، وعلى فكرة أنا كنت بغطى نفسى في الشتاء وأعيط لما أفكر في الموضوع ده"، مشيرا إلى أنه أصيب بتعب فى نفس الوقت مع والده وتواجد معه بنفس المستشفى، مضيفا: "بعد وفاته شعر بأنى عريان".

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وتابع قائلا: "أتكلمت في مرة مع والدتى في الموضوع ده وقالتلى بلاش كلام فاضى.. ربنا موجود ويديليه الصحة ويخليهولك وبلاش الوسوسة لغاية لما جه اليوم اللى ربنا مقدره واتوفى ورحل عن دنيانا ويومها فوقت وصحيت من النوم اللى كنت نايمه".

وتعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معهم عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون.

وظهر السقا مؤخراً فى حلقة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc تحدث فيها عن العديد من الجوانب منها بداياته الفنية والتحاقه بالتمثيل ودور والده فى حياته، كما تطرق لعلاقته مع زملائه الفنانين وأبرزهم محمد هنيدى إضافة إلى تحدثه عن العديد من الأمور الفنية وأدواره وتطور مشواره الفنى حتى وصوله إلى المكانة التى عليها.

يذكر أن النجم أحمد السقا انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك في البطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض السينمائى.