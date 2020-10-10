شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الأرتيست يشعل مسرح أوبرا الإسكندرية فى حفل كامل العدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل سعيد الأرتيست دار أوبرا الإسكندرية، فى حفل كامل العدد بنسبة حضور 50% وفقا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها دار الأوبرا المصرية بكافة حفلاتها من المرور ببوابة التعقيم وقياس درجة الحرارة.

وأشارت دار أوبرا الإسكندرية فى بيان لها، إلى أنه تم تنظيم حفل فني لعازف الإيقاع العالمى سعيد الأرتيست، حيث قدم برنامجا متميزا من الأعمال الخاصة به منها مجانين، إحنا الشباب، ميدلى إسكندرانى، مكسرات، مزمار، دقات المواهب، بالإضافة إلى مشاركة أطفال مركز تنمية المواهب بمجموعة من الأغنيات ومشاركة متميزة للطفلة سيليا محمد وهى أصغر موهبة بدار الأوبرا المصرية، والتى تبلغ من العمر 4 سنوات، حيث شاركت بالغناء بأغنية "يا حبيبتى يا مصر"، والتى تفاعل معها جمهور الأوبرا وشاركها الغناء ونالت إعجابهم واستحسانهم.

يذكر أن الفنان سعيد الأرتيست بدأ مشواره الفنى منذ الصغر بمحافظة الإسكندرية مسقط رأسه، إلى أن أصبح له قاعدة جماهرية عريضة هناك، لبراعته وتميزه فى العزف الإيقاعى على آلة الطبلة.

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وانتقل إلى القاهرة عام 1980، وأصبح عضوًا بارزًا فى عدد من أشهر وأعرق الفرق الموسيقية والفنية، مثل فرقة هانى مهنّا، والفرقة الماسية، وفرقة خالد فؤاد، وأوركسترا المايسترو مصطفى ناجى وشارك بالعزف مع عمالقة الطرب فى مصر والوطن العربي.

