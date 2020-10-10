شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى يكشف عن شعوره بعد نصر أكتوبر ووقوفه على خط برليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الفنان سمير صبرى، عن ذكرياته مع حرب أكتوبر، قائلا إن أفضل فترات حياته هى فترة ما بعد انتصار أكتوبر، والفرحة كانت عارمة على كل الشعب المصرى حتى على اللصوص الذين قرروا أن يتوقفوا عن السرقة فى هذه الفترة حيث أننا لم نجد حادث سرقة واحد خلال تلك الفترة .

وأضاف الفنان سمير صبرى خلال لقائه على برنامج مساء Dmc والذى يذاع على قناة DMC ، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان: "يوم التاسع من أكتوبر ذهبت أول بعثة من التلفزيون وعبرنا خط برليف وفى ذلك اليوم تصورت أحداث يوم السادس من أكتوبر وكيف عبر جنودنا وكيف تم رفع العلم ولم أصدق أن الفرصة سنحت لى أن أكون فوق خط برليف".

وتابع سمير صبرى قائلا: "فى ذلك اليوم تصادف أنه كان هناك مصور يدعى محمد صبرى توفى غرقا ولأن اسمى مركب هو محمد سمير صبرى عندما تم تبليغ التلفزيون بالحادث اعتقدوا أنه أنا الذى توفيت، وعندما عدنا ليلا تفاجأت بردود أفعال كل من يرانى فى المبنى وطلب منى أفراد الأمن أن أصعد لمكتب الوزير بالدور التاسع وعندما وصلت وجدت ترحاب كبير من مدير مكتبه وعند دخولى المكتب وجدت دكتور حاتم وعبد الحليم حافظ ورحبوا بى أيضا ترحابا كبيرا كل ذلك وأنا لم أفهم ما حدث إلى أن حكى لى الوزير الموقف وأصبحت الغريق الذى عاد للحياة" .

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