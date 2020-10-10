شكرا لقرائتكم خبر عن محامى بهاء سلطان يؤكد انتهاء العقد بين موكله ونصر محروس فى عام 2014 والان مع تفاصيل الخبر
وتابع إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الأغانى الأربع المختلف عليها مع المنتج نصر محروس مسجلة منذ عام 2012، مؤكدا أن الاغانى الأربعة صالحة والدليل على ذلك أنه جرى بيعها لإحدى شركات الاتصالات، مشيرا إلى أن نصر محروس قدم الأغاني خلال فترة البروفات وليست الأغنيات النهائية.
وواصل إبراهيم، أن بهاء سلطان أقر أنه يطالب بتسجيل الأغانى الأربعة مرة أخرى أمام المحكمة، مؤكدا أنه تم عرض 5 ملايين جنيه على نصر محروس لشراء الألبوم ولكنه رفض، مشيرا إلى أنه يتحدى نصر محروس إن كان بهاء سلطان قام بالغناء خارج الشركة قبل عام 2014، لأن العقد بينه وبين نصر محروس انتهى في عام 2014.
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