شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى يروى كواليس لقائه بالأسير الإسرائيلى "عساف ياجورى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الفنان سمير صبرى، عن ذكرياته مع حرب أكتوبر، ولقائه بالأسير الإسرائيلى "عساف ياجورى"، قائلا: "بعد انتصار أكتوبر تم تحديد موعد لى من خلال الجهات المعنية لعمل لقاء مع الأسير عساف ياجورى، وبالفعل ذهبت لعمل اللقاء، وتم تحديد الأسئلة، ولكن عندما رأيته كنت أشبه بالشخص المتشفى، وكانت ملامح وجهى تقول رأيتم الجيش المصرى الذى استهزأوا به فى النكسة كيف عبر فى ست ساعات فقط، وبالفعل قمنا بتسجيل الحوار فى مكان ما، وبعد التسجيل لسبب ما تقرر عدم عرض اللقاء وهنا أحضرت الفنان سمير غانم وظهر خلال لقاء من ظهره وكأنه الأسير وبدأنا نتحدث بالعبرى وكان ذلك بمساعدة زميلتنا إيناس جوهر وفى السؤال الرابع لم نتمالك نفسنا من الضحك وكشفت سمير غانم للجمهور" .

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وعن كواليس فيلم "الوفاء العظيم"، قال الفنان سمير صبرى خلال استضافته ببرنامج مساء DMC ، الذى يذاع على قناة DMC ، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان: "فيلم الوفاء العظيم للفنان محمود ياسين والفنانة نجلاء فتحى، كان من الأفلام التى صنعت على عجالة، وكنت أنا متفرغ للفيلم حينها بعكس الفنان محمود ياسين كان يشارك فى أكثر من عمل، فذهب لمدرسة الصاعقة وعملت الكثير من التدريبات، وهنا أدركت صعوبة الموضوع وأدركت أن العسكرية شيء جميل ويعلم الانتظام .

وأضاف الفنان سمير صبرى: "أما فيلم شبان هذه الأيام الذى قدم عام 1975، من تأليف عبد الحى أديب وإخراج عاطف الطيب، وكان الفنان الراحل رشدى أباظة يقوم بدور والدى، ومريم فخر الدين تقوم بدور والدتى وكانت صفية العمرى سكرتيره أبى التى أحبها، وكان ضمن أصدقائى سمير غانم وكنا شباب نقوم بالسخرية من فكرة إقامة حرب إلى أن تقوم الحرب بالفعل ويتم تجنيدى واستشهد فى نهاية الفيلم، وكان هذا الفيلم من الأفلام التى صنعت بدون استعجال بعكس الوفاء العظيم والرصاصة لا تزال فى جيبى الذين قدموا فى 1974 وتم عملهم لعرضهم فى مناسبة 6 أكتوبر .