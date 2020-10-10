رانيا يوسف بفستان قصير وابنة عمرو دياب عصرية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين عبدالعزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها مرتدية "سويت شيرت" ونظارة شمسية.

ليلى زاهر

الفنانة الشابة ليلى زاهر، نشرت صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها وهل تقف بجانب شرفتها تتأمل المنظر الخارجي.

سلمى أبو ضيف

وحرصت الفنانة سلمى أبو ضيف على مشاركة جمهورها بـ"إنستجرام"، صورة لها رفقة الفنان أحمد خالد صالح، من كواليس حكاية "لازم أعيش" ضمن مسلسل "إلا أنا".

وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر، صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة ورشيقة ونحافة ملحوظة.

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داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة لها رفقة زوجها الفنان شريف سلامة، ظهرا خلالها بإطلالة رومانسية عفوية.

داليا البناوي

كما نشرت داليا البناوي، زوجة الفنان كريم فهمي، صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية.

رانيا يوسف

الفنانة رانيا يوسف شاركت جمهورها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها وهي ترتدي فستانًا قصيرًا ونظارة شمسية.

جيسي عبده

وطلت الفنانة جيسي عبده عبر حسابها بـ"إنستجرام"، بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

محمد رشاد

ونشر المطرب محمد رشاد صورة له عبر حسابه بـ"إنستجرام"، ظهر خلالها وهو في سيارته وعلق: "طالما أن القادم في غيب الله فتصوره جميلًا".

كنزي دياب

ومن جانبها نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة عصرية أنيقة.