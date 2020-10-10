تراند اليوم : اتهام الفنان أحمد مكي بالنصب بسبب هذا الفيلم

شن الشاعر المصري عنتر هلال، هجوماً عنيفاً على الفنان أحمد مكي، بسبب عدم حصوله على المقابل المادي، مقابل تعاونه معه في أحد أغاني فيلم "طير أنت" الذى تم عرضه منذ 11 عامًا.

وكتب "عنتر" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :" واحد اتنين سوا سوا، الاغنيه دى من كلماتى..واحمد مكى حطها فى احد افلامه بدون ما يأخذ اذن او تنازل، حد يقوله انى بجرى على اخواتى".

وتابع "عنتر" في منشور آخر، والذي قام بحذفه بعد ساعات من توجيه لـ"مكي" قائلاً فيه :" لو أنت أحمد مكى.. أنا عنتر هلال.. الشاعر اللى أنت أخدت أغنيته سوا سوا في الخضرة والهوى.. بدون وجه حق ونزلتها في فيلم طير انت".

وأضاف في منشوره: "أنا عاوز المقابل المادي لذلك.. أنا كلمت إسعاد يونس وقالت إنك أخدت كل الفلوس.. لا أريد أن أصعد الموضوع في اتجاه الصحافة والمحاكم وجمعية المؤلفين وحق الأداء والملكية الفكرية.. ببساطة أعطني حقى وأعطيك تنازلا قانونيا وتنتهى المشكلة".

وفيلم "طير أنت" من بطولة أحمد مكي ودنيا سمير غانم وماجد الكدواني ولطفي لبيب وهشام إسماعيل ومحمد سلام، ومن تأليف عمر طاهر وإخراج أحمد الجندي، وقد حقق نجاحاً كبيراً اثناء فترة عرضه قبل 11 عاما على مستوى شباك التذاكر أو إشادة النقاد بمحتوى الفيلم، وطريقة أداء مكي للشخصيات المختلفة التي لعبها خلال أحداث العمل.