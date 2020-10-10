تراند اليوم : ولاد زينة عاوزين يتشهروا زي أمهم – إتفرج

كشفت زينة عن سبب نشرها لهذه الصورة التي تعتبر أول صورة واضحة لهما.

قالت في تسجيل لـ et بالعربي، أن عز الدين وزين الدين الآن يريدان أن تنشر صورهما، موضحة أنهما يمسكان هاتفها ويشاهدان ما تنشره ويوجهان أسئلة كثيرة لها عن سبب عدم نشرها لصورهما.

أكملت، أنها لم تستطع الاحتفال بعيد ميلادهما مثل كل عام فأقامت حفلا بسيطا اقتصر على أسرتها وأصدقائهما المقربين، وفي المساء جلست تفكر وشعرت أنها ولدت في يوم ولادتهما، وكتبت هذا الأمر لأن هذا ما شعرت به.

أوضحت أنها نشرت هذه الصورة لأنها لها معنى خاص قائلة: “الصورة كانت ليها معني وكأن الكوبري اللي ماشيين عليه هو الحياة وهما لسه في بداية المشوار”.

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وعن فكرة نشرها لصورة معهما تظهر وجهيهما قالت إن هذا الأمر قد يحدث خاصة إذا طلبا منها.

وعن التعليقات التي تلقتها على هذه الصورة، قالت إن هذا هو المنشور الوحيد الذي لم تتلق فيه أي تعليق سلبي كما اعتادت.

وتطرقت للحديث عن تطبيق “تيك توك” موضحة أن عز الدين وزين الدين يحبان هذا التطبيق كثيرا لكنها تمنعهما من نشر أي فيديوهات، مشيرة إلى حبها أيضا لمشاهدة الفيديوهات على التطبيق وقد تصور أي فيديو لها لكن لا تنشره.