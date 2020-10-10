تراند اليوم : إتفرج علي إيمي سمير غانم وهيا بتقلد مغنين المهرجانات – فيديو

تغيب الفنانة إيمي سمير غانم عن جمهورها منذ فترة، ولم تشارك في أعمال جديدة.

لكن إيمي تعوض جمهورها بين الحين والآخر بفيديوهات طريفة تنشرها عبر حسابها على Instagram.

نشرت إيمي فيديو طريف لها استخدمت فيه “فلتر” لتغيير ملامح الوجه، لتغير شكلها بطريقة مضحكة.

ظهرت تغني مهرجان “مع السلامة للي عايز يمشي”.

كانت آخر أعمال إيمي سمير غانم مسلسل “سوبر ميرو” عام 2019 تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.

